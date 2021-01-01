Кошечки-собачки. Сезон 1. Серия 17
Wink
Детям
Кошечки-собачки
1-й сезон
17-я серия

Кошечки-собачки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

8.42021, Кошечки-собачки. Сезон 1. Серия 17
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Малыши-зверята играют друг с другом, учатся помогать взрослым и решать проблемы своим умом. «Кошечки-собачки» — мультсериал для юных зрителей о приключениях, которые бывают только в детстве.

В маленьком городе, расположенном посреди живописного пейзажа, живут веселые кошки и собаки, а также их веселые детки. Буся увлекается готовкой, Дэн — электроникой, а Жоржик — огородом. Мия любит танцевать, Алиса вяжет красивые вещи, а серьезная Викки может починить все что угодно. Роберт играет музыку, а Антон рисует и сочиняет стихи. Все они ходят в школу, играют в игры и учатся у родителей.

Познакомиться с ними поближе позволит мультик «Кошечки-собачки», смотреть онлайн который можно на Wink.

Сериал Кошечки-собачки 1 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кошечки-собачки»