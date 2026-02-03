WinkСериалыКоролева танца1-й сезон6-я серия
9.02024, Королева танца. Сезон 1. Серия 6
Мелодрама18+
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Королева танца (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Королева танца
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Королева танца
Сезон 1 Серия 2
- 18+54 мин
Королева танца
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Королева танца
Сезон 1 Серия 4
- 18+53 мин
Королева танца
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Королева танца
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Королева танца
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Королева танца
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Маша обожает танцевать и мечтает уехать в большой город, чтобы выступать и победить в известном конкурсе. Но ее мама умирает и опекунами несовершеннолетней Маши становится тетя Люба и ее супруг. Но у родственников на имущество Марии есть свои планы. Девушке все же удается сбежать из дома и даже попасть в танцевальную группу. С тех пор у нее практически нет свободного времени и весь день расписан. Но не все в новой жизни складывается удачно. Однажды Маша опустит руки, но найдется человек, который ее поддержит.
Рейтинг
- ВИРежиссёр
Валерий
Ибрагимов
- АНАктриса
Александра
Новикова
- ВПАктёр
Василий
Пинчук
- ЕБАктриса
Евгения
Бурдихина
- ЕТАктёр
Евгений
Токарев
- КСАктриса
Кристина
Строителева
- ЕМСценарист
Евгения
Михайлова
- ММСценарист
Марина
Мелексетян
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕМПродюсер
Екатерина
Мирошникова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев