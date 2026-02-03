Королева танца. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Королева танца
1-й сезон
2-я серия
9.12024, Королева танца. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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Королева танца (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Маша обожает танцевать и мечтает уехать в большой город, чтобы выступать и победить в известном конкурсе. Но ее мама умирает и опекунами несовершеннолетней Маши становится тетя Люба и ее супруг. Но у родственников на имущество Марии есть свои планы. Девушке все же удается сбежать из дома и даже попасть в танцевальную группу. С тех пор у нее практически нет свободного времени и весь день расписан. Но не все в новой жизни складывается удачно. Однажды Маша опустит руки, но найдется человек, который ее поддержит.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

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