Королева Чорин (сериал, 2020) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+76 мин
Королева Чорин
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- 18+81 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+82 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Королева Чорин
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+81 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+74 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Королева Чорин
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Королева Чорин
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Королева Чорин
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Королева Чорин
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Королева Чорин
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Королева Чорин
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Королева Чорин
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+67 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+68 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+72 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+71 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+71 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+72 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+67 мин
Королева Чорин
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Корейская дорама о поваре, который попадает в прошлое и оказывается в теле королевы Чосона. Чан Понхван — самоуверенный повар, обслуживающий важных политиков Южной Кореи. Когда по его недосмотру члену китайской делегации в поданной на стол рыбе попадается железный крючок, у Понхвана начинаются проблемы. Пытаясь сбежать от полицейских, он падает из окна своей квартиры в бассейн и необъяснимым образом переносится в XIX век. Понхван обнаруживает себя в теле девушки Ким Соен, будущей королевы корейского государства Чосон, которая вот-вот выйдет замуж за короля Чхольчона. Понхван старается приспособиться к жизни в постоянной опасности, ведь у госпожи Ким много врагов, которые стремятся остановить ее восхождение к власти. Но самое главное, ему нужно понять, как вернуться домой. Как поведет себя повар из наших дней, оказавшись в центре дворцовых интриг, расскажет сериал 2020 года «Королева Чорин». Дорама в хорошем качестве с русской озвучкой доступна онлайн на Wink!
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