Королева Чорин (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Корейская дорама о поваре, который попадает в прошлое и оказывается в теле королевы Чосона. Чан Понхван — самоуверенный повар, обслуживающий важных политиков Южной Кореи. Когда по его недосмотру члену китайской делегации в поданной на стол рыбе попадается железный крючок, у Понхвана начинаются проблемы. Пытаясь сбежать от полицейских, он падает из окна своей квартиры в бассейн и необъяснимым образом переносится в XIX век. Понхван обнаруживает себя в теле девушки Ким Соен, будущей королевы корейского государства Чосон, которая вот-вот выйдет замуж за короля Чхольчона. Понхван старается приспособиться к жизни в постоянной опасности, ведь у госпожи Ким много врагов, которые стремятся остановить ее восхождение к власти. Но самое главное, ему нужно понять, как вернуться домой. Как поведет себя повар из наших дней, оказавшись в центре дворцовых интриг, расскажет сериал 2020 года «Королева Чорин». Дорама в хорошем качестве с русской озвучкой доступна онлайн на Wink!

