Повар-попаданец оказывается в центре королевских интриг. Смотрите драйвовую комедию от режиссера «Отряда Хваран» — сериал «Королева Чорин» бесплатно с русской озвучкой доступен на видеосервисе Wink!



В первом сезоне зрители знакомятся с Чан Понхваном, выдающимся поваром, обслуживающим элиту Южной Кореи. Однажды из-за его ошибки члену китайской делегации в поданной на стол рыбе попадается железный крючок: этот инцидент приводит к международному скандалу. В попытке избежать наказания, повар невероятным образом переносится в XIX век и оказывается в теле будущей королевы Чосона. Теперь, находясь в эпицентре дворцовых интриг, он должен не только выжить среди враждебных аристократов, но и придумать, как вернуться обратно в свой век.



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