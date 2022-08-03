Wink
Сериалы
Континуум
1-й сезон
8-я серия

Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2012, Continuum 1. 8
Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

"Игровое время". В системе происходит короткое замыкание из-за внешних неисправностей. Либер предпринимает попытки взять ее под свой контроль, пока она находится в плохом состоянии. Алеку удается остановить Киру прежде, чем она убьет своего партнера. В то же время Либер узнает, кто стоит за ней.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Континуум»