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Континуум

Континуум (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Continuum 2 сезона
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Группа террористов-фанатиков, избежавшая казни в 2077 году, перемещается в наше время вместе с преследующим их полицейским Кирой Камерон.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Континуум»

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