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Континуум
1-й сезон

Континуум (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Continuum 1 10 серий
Фантастика, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Группа террористов-фанатиков, избежавшая казни в 2077 году, перемещается в наше время вместе с преследующим их полицейским Кирой Камерон.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Континуум»