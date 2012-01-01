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Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, Continuum 1. 5
Фантастика, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

"Тест времени". Преступники решают начать игру по правилам врага. Они задумали избавиться от Киры в будущем путем нейтрализации еe бабушки в настоящем. Однако Кира с напарниками сделают всe, чтобы этого не допустить. Игра в «кошки - мышки» во времени началась...

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Континуум»

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