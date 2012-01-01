Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2012, Continuum 1. 5
Фантастика, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
"Тест времени". Преступники решают начать игру по правилам врага. Они задумали избавиться от Киры в будущем путем нейтрализации еe бабушки в настоящем. Однако Кира с напарниками сделают всe, чтобы этого не допустить. Игра в «кошки - мышки» во времени началась...
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Информация
СтранаКанада
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Зарубежные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ПУРежиссёр
Пэт
Уильямс
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фрэйзи
- УВРежиссёр
Уильям
Варинг
- МРРежиссёр
Майк
Рол
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- ЭКАктёр
Эрик
Кнудсен
- ВУАктёр
Виктор
Уэбстер
- СЛАктёр
Стивен
Лобо
- РКАктёр
Роджер
Кросс
- ЛПАктриса
Лувия
Петерсен
- ОНАктёр
Омари
Ньютон
- ЛДАктриса
Лекса
Дойг
- РХАктёр
Ричард
Хэрмон
- БМАктёр
Брайан
Маркинсон
- ДМСценарист
Дэнис
МакГрат
- ПУПродюсер
Пэт
Уильямс
- ТЖПродюсер
Тодд
Жиру
- КАХудожник
Крис
Аугуст
- ДФХудожник
Джеймс
Филпотт
- ПОХудожник
Питер
Очотта
- ЛРМонтажёр
Лиза
Робисан
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- ГМОператор
Грегори
Миддлтон
- Композитор
Джефф
Дэнна