Континуум (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

"Тест времени". Преступники решают начать игру по правилам врага. Они задумали избавиться от Киры в будущем путем нейтрализации еe бабушки в настоящем. Однако Кира с напарниками сделают всe, чтобы этого не допустить. Игра в «кошки - мышки» во времени началась...



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