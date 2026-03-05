WinkСериалыКомиссар Рекс5-й сезон5-я серия
9.51999, Kommissar Rex
Боевик, Криминал18+
Комиссар Рекс (сериал, 1999) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
- 18+47 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 8Бесплатно
- 18+47 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 9Бесплатно
- 18+47 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 10Бесплатно
- 18+46 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 11Бесплатно
- 18+48 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 12Бесплатно
- 18+46 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 13Бесплатно
- 18+46 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 14Бесплатно
- 18+46 мин
Комиссар Рекс
Сезон 5 Серия 15Бесплатно
О сериале
Немецкая овчарка Рекс работает штатным сотрудником Венской криминальной полиции в отделе по расследованию убийств. Чуткий нос, бесстрашие и преданность друзьям-полицейским сделали его настоящей грозой преступного мира Австрии. Там, где в погоне требуется скорость, где надо незаметно подобраться к вооруженному преступннику, размахивающему пистолетом, или принять на себя удар, отведя его от напарника-человека, Рекс незаменим. Но, как и всякий полицейский, вне службы Рекс позволяет себе небольшие житейские слабости, но только на свой, собачий, лад. Погоняться за мячиком, оставить хозяина без обеда, вовремя схватить лакомый кусок, а потом, невинно повиливая хвостом, отводить взгляд.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ОХРежиссёр
Оливер
Хиршбигель
- ПКРежиссёр
Питер
Карпентье
- Режиссёр
Андреас
Прохаска
- КГРежиссёр
Кристиан
Гёрлиц
- ХГРежиссёр
Хайо
Гис
- ДРРежиссёр
Детлеф
Рёнфелд
- ПЭРежиссёр
Пит
Эриель
- ТМАктёр
Тобиас
Моретти
- ГБАктёр
Гедеон
Буркхард
- ХВАктёр
Хайнц
Вайксельбраун
- ВБАктёр
Вольф
Бахофнер
- МВАктёр
Мартин
Вайнек
- СфАктёр
Санто
фон Хаус Цигельмайер
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ЭЙАктёр
Эрнст
Йозеф Лаушер
- ЛТАктриса
Лиза
Татцбер
- ПХСценарист
Петер
Хайек
- БШСценарист
Бернхард
Шарфл
- СФСценарист
Сюзанна
Фройнд
- ПХПродюсер
Петер
Хайек
- ПГПродюсер
Питер
Герлак
- ВРПродюсер
Вернер
Рейтмейер
- РЦХудожник
Рудольф
Цеттель
- ИВХудожник
Изидор
Виммер
- БНМонтажёр
Бритта
Налер
- МХМонтажёр
Мишу
Хаттер
- ВДОператор
Вольфганг
Дикман
- БГОператор
Биргит
Гудьонсдоттир
- ТМОператор
Томас
Мейер
- ПВКомпозитор
Петер
Вольф