Комиссар Рекс (сериал, 1994) сезон 1 смотреть онлайн
1994, Kommissar Rex 14 серий
Боевик, Криминал18+
Немецкая овчарка Рекс работает штатным сотрудником Венской криминальной полиции в отделе по расследованию убийств. Чуткий нос, бесстрашие и преданность друзьям-полицейским сделали его настоящей грозой преступного мира Австрии. Там, где в погоне требуется скорость, где надо незаметно подобраться к вооруженному преступннику, размахивающему пистолетом, или принять на себя удар, отведя его от напарника-человека, Рекс незаменим. Но, как и всякий полицейский, вне службы Рекс позволяет себе небольшие житейские слабости, но только на свой, собачий, лад. Погоняться за мячиком, оставить хозяина без обеда, вовремя схватить лакомый кусок, а потом, невинно повиливая хвостом, отводить взгляд.
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ОХРежиссёр
Оливер
Хиршбигель
- ПКРежиссёр
Питер
Карпентье
- Режиссёр
Андреас
Прохаска
- КГРежиссёр
Кристиан
Гёрлиц
- ХГРежиссёр
Хайо
Гис
- ДРРежиссёр
Детлеф
Рёнфелд
- ПЭРежиссёр
Пит
Эриель
- ТМАктёр
Тобиас
Моретти
- ГБАктёр
Гедеон
Буркхард
- ХВАктёр
Хайнц
Вайксельбраун
- ВБАктёр
Вольф
Бахофнер
- МВАктёр
Мартин
Вайнек
- СфАктёр
Санто
фон Хаус Цигельмайер
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ЭЙАктёр
Эрнст
Йозеф Лаушер
- ЛТАктриса
Лиза
Татцбер
- ПХСценарист
Петер
Хайек
- БШСценарист
Бернхард
Шарфл
- СФСценарист
Сюзанна
Фройнд
- ПХПродюсер
Петер
Хайек
- ПГПродюсер
Питер
Герлак
- ВРПродюсер
Вернер
Рейтмейер
- РЦХудожник
Рудольф
Цеттель
- ИВХудожник
Изидор
Виммер
- БНМонтажёр
Бритта
Налер
- МХМонтажёр
Мишу
Хаттер
- ВДОператор
Вольфганг
Дикман
- БГОператор
Биргит
Гудьонсдоттир
- ТМОператор
Томас
Мейер
- ПВКомпозитор
Петер
Вольф