Комиссар Рекс (сериал, 1994) смотреть онлайн

Немецкая овчарка Рекс работает штатным сотрудником Венской криминальной полиции в отделе по расследованию убийств. Чуткий нос, бесстрашие и преданность друзьям-полицейским сделали его настоящей грозой преступного мира Австрии. Там, где в погоне требуется скорость, где надо незаметно подобраться к вооруженному преступннику, размахивающему пистолетом, или принять на себя удар, отведя его от напарника-человека, Рекс незаменим. Но, как и всякий полицейский, вне службы Рекс позволяет себе небольшие житейские слабости, но только на свой, собачий, лад. Погоняться за мячиком, оставить хозяина без обеда, вовремя схватить лакомый кусок, а потом, невинно повиливая хвостом, отводить взгляд.

