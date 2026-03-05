Комиссар Рекс. Сезон 3
Wink
Сериалы
Комиссар Рекс
3-й сезон

Комиссар Рекс (сериал, 1996) сезон 3 смотреть онлайн

1996, Kommissar Rex 12 серий
Боевик, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Немецкая овчарка Рекс работает штатным сотрудником Венской криминальной полиции в отделе по расследованию убийств. Чуткий нос, бесстрашие и преданность друзьям-полицейским сделали его настоящей грозой преступного мира Австрии. Там, где в погоне требуется скорость, где надо незаметно подобраться к вооруженному преступннику, размахивающему пистолетом, или принять на себя удар, отведя его от напарника-человека, Рекс незаменим. Но, как и всякий полицейский, вне службы Рекс позволяет себе небольшие житейские слабости, но только на свой, собачий, лад. Погоняться за мячиком, оставить хозяина без обеда, вовремя схватить лакомый кусок, а потом, невинно повиливая хвостом, отводить взгляд.

Страна
Австрия, Германия
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Комиссар Рекс»