Команда «Умизуми». Сезон 4. Серия 3
Wink
Детям
Команда «Умизуми»
4-й сезон
3-я серия

Команда «Умизуми» (мультсериал, 2013) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

7.52013, Team Umizoomi
Мультсериалы, Комедии0+

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Сюжет

Девочка Милли, еe брат Гео и их лучший друг робот — это не просто ведущие обучающей программы, это мини-команда супергероев, которые используют свои могучие математические способности для решения сложных проблем, с которыми юные зрители могут столкнуться в реальной жизни.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Команда «Умизуми»»

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