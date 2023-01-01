Команда «Умизуми»
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Детям
Команда «Умизуми»

Команда «Умизуми» (мультсериал, 2013) смотреть онлайн

7.52013, Team Umizoomi 2 сезона
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Девочка Милли, еe брат Гео и их лучший друг робот — это не просто ведущие обучающей программы, это мини-команда супергероев, которые используют свои могучие математические способности для решения сложных проблем, с которыми юные зрители могут столкнуться в реальной жизни.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Команда «Умизуми»»

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