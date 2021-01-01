Команда Флоры (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Команда Флоры. Сезон 1. Серия 6
8.62021, Команда Флоры. Сезон 1. Серия 6
Мультсериалы, Комедия0+
О сериале

Команда веселых друзей стоит на страже природы — захватывающие приключения и полезные уроки в одном мультсериале. Флора и ее товарищи по команде — необычные спасатели. У них всех есть силы, соотносящиеся с разными видами растений, а специализируются они на случаях, когда в опасности оказывается окружающая среда. Стоит только зазвучать «Зеленой тревоге», как главные герои отправляются на помощь. Их электронная помощница Беатрис всегда подскажет, какой урон может нанести морским жителям пакет из-под мусора, что случится, если в воду попадет бензин, как добывать экологически чистую энергию и почему вредны фейерверки.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.6 КиноПоиск

