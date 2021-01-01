Команда Флоры (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Команда веселых друзей стоит на страже природы — захватывающие приключения и полезные уроки в одном мультсериале. Флора и ее товарищи по команде — необычные спасатели. У них всех есть силы, соотносящиеся с разными видами растений, а специализируются они на случаях, когда в опасности оказывается окружающая среда. Стоит только зазвучать «Зеленой тревоге», как главные герои отправляются на помощь. Их электронная помощница Беатрис всегда подскажет, какой урон может нанести морским жителям пакет из-под мусора, что случится, если в воду попадет бензин, как добывать экологически чистую энергию и почему вредны фейерверки.



Сериал Команда Флоры 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.