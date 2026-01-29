Код любви (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Маша сбежала от мужа-абьюзера и навсегда закрыла дверь в личную жизнь. Неожиданно в родном городе пропадает ее младшая сестра Алена, и она начинает собственное расследование. Полиция бездействует, на помощь приходит Сергей Купцов — ее первая любовь, а ныне — частный детектив. Маша знакомится с доктором Молчановым — психологом, лечившем ее сестру. Она разрывается между чувствами к Купцову и симпатией к Молчанову. Но чем ближе она к каждому из них, тем тревожнее становится: кто-то из мужчин лжет. Чем дальше заходит расследование, тем ближе Маша к страшной истине: один из мужчин, которым она пыталась поверить, — не тот, за кого себя выдает.

