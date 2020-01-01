Кобра (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Шоу расскажет о работе комитета «Кобра», состоящего из экспертов по безопасности, политиков и специалистов по защите граждан во время ЧС. Премьер-министр Великобритании постоянно вынужден принимать неожиданные и порой рискованные политические решения, дабы страна спала спокойно.



Сериал Кобра 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.