Клюквенный щербет Сезон 1 Серия 7 сериал смотреть онлайн

Турецкая многосерийная драма о том, как неожиданный брак детей меняет судьбы двух богатых семей с противоположной идеологией. Дога — молодая женщина, выросшая в прогрессивной семье под присмотром своей матери Кивилджим. Она учится на стоматологическом факультете и готовится к большим свершениям, но у нее есть секрет — она встречается с Фатихом, молодым человеком из строгой консервативной семьи. Они не торопятся рассказывать родителям о своих отношениях, но, когда Дога узнает, что беременна, выбора не остается. Кивилджим уверена, что Фатих не сможет сделать ее дочь счастливой. Она мечтает, чтобы Дога закончила учебу, прежде чем выходить замуж, и всеми силами пытается ее переубедить. Отец Фатиха, успешный бизнесмен Абдулла, уверен, что его сыновья должны жить с ним в одном доме даже после брака, а женщины — ходить с покрытой головой. Фатиху и Доге предстоит побороться за свою любовь и примирить свои враждующие семьи. Получится ли у них, узнаете, когда будете смотреть турецкий сериал «Клюквенный щербет» (2022) онлайн на русском языке в сервисе Wink.

