Клюквенный щербет Сезон 1 Серия 2 сериал смотреть онлайн

После того как Дога покинула дом мужа, в семье Унал не прекращаются конфликты и ссоры, но Пембе не теряет надежды помирить сыновей. Узнав об опасном заболевании, Омер решает скрыть диагноз от Кывылджим и своих родных. Дога и Алев вместе с новорожденной малышкой отправляются на первый осмотр в больницу и неожиданно встречают там Фатиха. Пембе тайно встречается с Алев, чтобы отомстить, а Кайхан с супругой предлагают Матехану переехать жить к ним. Тем временем Нурсема едет на встречу с коллекционером исламской каллиграфии Эртугрулом, а Кывылджим ищет адвоката для оформления развода Доги. Сможет ли семья Арслан защитить новорожденную Джемре? Узнаете, если продолжите смотреть сериал «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 2 серия доступна на русском языке и в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!

