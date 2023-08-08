Клюквенный щербет. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Клюквенный щербет
1-й сезон
1-я серия
9.22022, Kızılcık Şerbeti
Драма, Мелодрама18+

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Клюквенный щербет Сезон 1 Серия 1 сериал смотреть онлайн

О сериале

После скандального семейного ужина и новости о разводе Дога теряет одного ребенка, а Кывылджим и Омер по дороге в больницу попадают в страшную аварию. После выписки Дога продолжает избегать бывшего мужа — теперь она намеревается воспитывать дочь одна и придумывает малышке новое имя. Ссора между Мустафой и Фатихом вынуждает старшего брата заговорить о переезде вместе с беременной супругой в отдельный дом, а между тем Нурсема отказывается от финансовой помощи родителей и выставляет на продажу свои картины. Пембе переживает, что никогда не увидит внучку, а вот Фатих убежден, что найдет способ забрать дочь. Неужели Дога потеряет еще одного ребенка? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Клюквенный щербет» — 2 сезон, 1 серия доступна на русском языке и в хорошем качестве на нашем видеосервисе!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.4 IMDb