Клуб жен астронавтов (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2015, The Astronaut Wives Club
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В 1960-х началась эра покорения космоса. Поэтому все мальчики рвались стать астронавтами. Поэтому целое поколение людей во всем мире жили в эйфории, где можно свершить подвиг и слетать в космическое пространство. Стать женой астронавта мечтали все девушки.
Сериал Клуб жен астронавтов 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джон
Эмиел
- ЛШРежиссёр
Лоне
Шерфиг
- Актриса
Ивонн
Страховски
- Актриса
Доминик
МакЭллигот
- Актриса
Одетт
Эннэйбл
- ЭКАктриса
Эрин
Каммингс
- ДГАктриса
ДжоАнна
Гарсиа Суишер
- ЭПАктриса
Эжур
Парсонс
- ЗБАктриса
Зои
Бойл
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- БХАктёр
Брэт
Харрисон
- КМАктёр
Кеннет
Митчелл
- СССценарист
Стефани
Сэвадж
- ЛТСценарист
Лиз
Тайглаар
- ДСПродюсер
Джонатан
С. Броди
- РПХудожник
Рэймонд
Пумилия
- ЭДХудожник
Эрик
Даман
- МУХудожник
Марк
Уайт
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- ДЛКомпозитор
Дебора
Лури