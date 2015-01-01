Wink
Клуб жен астронавтов
1-й сезон
9-я серия

Клуб жен астронавтов (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2015, The Astronaut Wives Club
Драма12+

О сериале

В 1960-х началась эра покорения космоса. Поэтому все мальчики рвались стать астронавтами. Поэтому целое поколение людей во всем мире жили в эйфории, где можно свершить подвиг и слетать в космическое пространство. Стать женой астронавта мечтали все девушки.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

