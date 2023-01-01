Клуб жен астронавтов
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Клуб жен астронавтов

Клуб жен астронавтов (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, The Astronaut Wives Club 1 сезон
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В 1960-х началась эра покорения космоса. Поэтому все мальчики рвались стать астронавтами. Поэтому целое поколение людей во всем мире жили в эйфории, где можно свершить подвиг и слетать в космическое пространство. Стать женой астронавта мечтали все девушки.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клуб жен астронавтов»

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