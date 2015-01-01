Клуб жен астронавтов (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

В 1960-х началась эра покорения космоса. Поэтому все мальчики рвались стать астронавтами. Поэтому целое поколение людей во всем мире жили в эйфории, где можно свершить подвиг и слетать в космическое пространство. Стать женой астронавта мечтали все девушки.





Сериал Клуб жен астронавтов 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.