Клуб обаятельных животных (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

«Клуб обаятельных животных» — самая мимимишное шоу на всём телевидении. Видео с забавными домашними и дикими животными набирают в сети миллионы просмотров. Создатели «+100500» и «iТопчик» собрали лучшие ролики и превратили их в шоу-обзор! Подглядывать за жизнью зверушек и комментировать в своей неповторимой манере будет очаровательн�ая ведущая Дарья Блохина.





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