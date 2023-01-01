Клуб обаятельных животных. Сезон 1. Серия 10
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Клуб обаятельных животных
1-й сезон
10-я серия

Клуб обаятельных животных (сериал, 2023) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.92023, Клуб обаятельных животных. Сезон 1. Серия 10
ТВ-шоу, Комедии16+

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1-й сезон

Сюжет

«Клуб обаятельных животных» — самая мимимишное шоу на всём телевидении. Видео с забавными домашними и дикими животными набирают в сети миллионы просмотров. Создатели «+100500» и «iТопчик» собрали лучшие ролики и превратили их в шоу-обзор! Подглядывать за жизнью зверушек и комментировать в своей неповторимой манере будет очаровательная ведущая Дарья Блохина.

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