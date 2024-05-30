Клуб обаятельных животных. Сезон 1. Серия 20
Wink
Сериалы
Клуб обаятельных животных
1-й сезон
20-я серия
8.92023, Клуб обаятельных животных. Сезон 1. Серия 20
ТВ-шоу, Комедия18+
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Клуб обаятельных животных (сериал, 2023) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Клуб обаятельных животных» — самая мимимишное шоу на всём телевидении. Видео с забавными домашними и дикими животными набирают в сети миллионы просмотров. Создатели «+100500» и «iТопчик» собрали лучшие ролики и превратили их в шоу-обзор! Подглядывать за жизнью зверушек и комментировать в своей неповторимой манере будет очаровательная ведущая Дарья Блохина.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
21 мин / 00:21

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