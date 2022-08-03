Клиника. Сезон 8. Серия 11
Wink
Сериалы
Клиника
8-й сезон
11-я серия

Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 11 смотреть онлайн

9.32009, Scrubs
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Отучившись четыре года в медицинской школе, Джон Дориан приходит работать интерном в клинику. Вместе с ним здесь же будет применять полученные знания и его лучший друг со времен колледжа Крис Терк. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больницы…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»