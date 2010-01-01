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Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 9 смотреть онлайн

2010, Scrubs 9. 9
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Джей Ди и Эллиот начинают готовиться к скорому появлению ребенка. Люси борется со своим страхом проводить процедуры на людях. Перри сомневается, готов ли он подписать завещание.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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