В заключительной серии студенты Медицинского Уинстонского университета должны найти нужные слова благодарности. Коул находит истинное призвание в хирургии, но это раздражает Тeрка. Дрю и Дэнис решают жить вместе, а Люси находит стимул, чтобы стать врачом, когда сын умершего пациента приходит сказать последние слова о его покойном отце.

