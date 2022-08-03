Wink
Сериалы
Клиника
9-й сезон
13-я серия

Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 13 смотреть онлайн

2010, Scrubs 9. 13
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В заключительной серии студенты Медицинского Уинстонского университета должны найти нужные слова благодарности. Коул находит истинное призвание в хирургии, но это раздражает Тeрка. Дрю и Дэнис решают жить вместе, а Люси находит стимул, чтобы стать врачом, когда сын умершего пациента приходит сказать последние слова о его покойном отце.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»