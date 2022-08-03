Wink
Сериалы
Клиника
9-й сезон
1-я серия

Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн

2010, Scrubs 9. 1
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди, Тeрк, Кокс, Келсо и интерн Дэнис возвращаются в "Святое Сердце", чтобы преподавать в медицинском колледже, в то время как новые студенты-медики Люси, Дрю и Коул проходят через трудности первого дня.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»