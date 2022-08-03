Клиника (сериал, 2010) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн

Джей Ди, Тeрк, Кокс, Келсо и интерн Дэнис возвращаются в "Святое Сердце", чтобы преподавать в медицинском колледже, в то время как новые студенты-медики Люси, Дрю и Коул проходят через трудности первого дня.

