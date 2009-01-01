Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Полная луна и нехилая доля неудачи заставляет стажеров клиники "Святое Сердце" допускать грубые ошибки в работе, в то время, как Эллиот размышляет о своем будущем врача.



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