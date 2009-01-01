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13-я серия

Клиника (сериал, 2009) сезон 8 серия 13 смотреть онлайн

2009, Scrubs 8. 13
Комедии, Зарубежные18+

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Сюжет

Полная луна и нехилая доля неудачи заставляет стажеров клиники "Святое Сердце" допускать грубые ошибки в работе, в то время, как Эллиот размышляет о своем будущем врача.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»

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