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7-й сезон
10-я серия

Клиника (сериал, 2007) сезон 7 серия 10 смотреть онлайн

2007, Scrubs 7. 10
Комедии18+

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Сюжет

Кокса назначают врио главврача, но он не уверен, что сможет справиться с новой должностью. Джей Ди и Эллиот разыскивают пациента Эллиот чтобы отдать ему компенсацию.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»