Клиника (сериал, 2007) сезон 7 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Кокса назначают врио главврача, но он не уверен, что сможет справиться с новой должностью. Джей Ди и Эллиот разыскивают пациента Эллиот чтобы отдать ему компенсацию.



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