Клиника
6-й сезон
20-я серия

Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 20 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 20
Комедия18+

О сериале

Поскольку Элиот начинает планировать свою свадьбу с Китом, Джей Ди продолжает подвергать сомнению его истинные чувства к ней. Когда Джей Ди сталкивается с его экс-подругой Ким на конференции врачей, он обнаруживает, что она лгала ему и все ещe беременна.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

