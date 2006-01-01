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6-й сезон
19-я серия

Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 19 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 19
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Когда обручальное кольцо не подходит Эллиот, Кит соглашается на то, чтобы она всe сделала сама. Карла, Джордан и Мэлоди собираются, чтобы сделать "сюрприз".

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Страна
США
Жанр
Комедии
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»