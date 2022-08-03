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Клиника
6-й сезон
17-я серия

Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 17 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 17
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Повествование ведется от лица Теда, Тодда и Джордан. Медсестры во главе с Карлой устраивают забастовку, пытаясь добиться увеличения зарплаты. Тeрк недоволен тем, что юная пациентка Тодда ложится под операцию по увеличению груди. Джордан вмешивается в отношения Эллиот и Кита.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»