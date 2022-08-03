Повествование ведется от лица Теда, Тодда и Джордан. Медсестры во главе с Карлой устраивают забастовку, пытаясь добиться увеличения зарплаты. Тeрк недоволен тем, что юная пациентка Тодда ложится под операцию по увеличению груди. Джордан вмешивается в отношения Эллиот и Кита.

