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6-й сезон
11-я серия

Клиника (сериал, 2006) сезон 6 серия 11 смотреть онлайн

2006, Scrubs 6. 11
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пациент с амнезией заставляет сотрудников клиники вспомнить самые яркие моменты их жизни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»