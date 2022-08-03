Wink
Клиника
5-й сезон
13-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 13
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пациентка Джей Ди и Кокса всe-таки умирает. Они вместе с ней проходят пять стадий принятия смерти. Элиот понимает, что Кит для неe не просто любовник и принимает это. Тед с поддержкой Уборщика пытается бороться с гнетом Келсо, но хочет ли Тед на самом деле избавиться от него?

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

