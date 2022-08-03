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Клиника
5-й сезон
12-я серия

Клиника (сериал, 2005) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

2005, Scrubs 5. 12
Комедия, Драма18+

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О сериале

Чтобы навредить Киту, Джей Ди решает быть более строгим к ординаторам. Но когда выясняется, что большинство ошибок совершает его любимчик по кличке Кабачок, Джей Ди понимает, что быть справедливым не так просто. В клинике заводится ворон и Келсо заставляет Уборщика избавиться от него. Но Уборщик привязывается к ворону и идет на хитрость, чтобы тот мог остаться. Тeрк и Элиот теряют записку от пациента и им приходится выкручиваться.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»