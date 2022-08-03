Чтобы навредить Киту, Джей Ди решает быть более строгим к ординаторам. Но когда выясняется, что большинство ошибок совершает его любимчик по кличке Кабачок, Джей Ди понимает, что быть справедливым не так просто. В клинике заводится ворон и Келсо заставляет Уборщика избавиться от него. Но Уборщик привязывается к ворону и идет на хитрость, чтобы тот мог остаться. Тeрк и Элиот теряют записку от пациента и им приходится выкручиваться.

