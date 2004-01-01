Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 23 смотреть онлайн

Сюжет

Джей Ди вынужден столкнуться с природой человеческих отношений, когда в клинику попадает умирающая женщина. В больницу еe приносит сосед, Джек. Джек помогает ей осознать что еe время пришло. Элиот просит у доктора Кокса и Карлы совета, как ей привлечь внимание Джека. У Тeрка возникают проблемы с семейной терапией.



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