Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

Джей Ди знакомится с Кайли, парень которой, как оказывается, имеет венерическое заболевание. Однако из-за врачебной тайны Джей Ди не может рассказать Кайли об этом. Кокс мечтает посмотреть баскетбольный матч, но вынужден остаться на дежурство в клинике. Уборщик шантажирует его, угрожая сообщить финальный счeт до того, как Кокс сможет посмотреть запись матча.

