Клиника (сериал, 2004) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Тeрк и Карла возвращаются из медового месяца. В Клинике появляется новый психиатр, доктор Молли Клок. Она быстро находит общий язык с Эллиот, поскольку остальные временно отдалились от неe. Карла разрешает Тeрку самому выбрать машину для их семьи. В результате он и Джей Ди покупают три скутера.

