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Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 6
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди мучается от любви к Эллиот. Она не облегчает его страдания, а делает все только хуже, постоянно находясь возле него. Неожиданно он встречает в клинике девушку, очень похожую на него. Терку предстоит непростое испытание - к Карле приезжает ее брат, с который Терк не в ладах. Келсо и Перри опять конфликтуют. Кокс сказал всем врачам присматривать за одной пациенткой и Джей Ди соглашается. Однако Келсо приказал всем, чтобы они уделяли внимание всем своим пациентам. И д-ру Дориону снова предстоит сделать нелегкий выбор…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»