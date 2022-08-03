Джей Ди мучается от любви к Эллиот. Она не облегчает его страдания, а делает все только хуже, постоянно находясь возле него. Неожиданно он встречает в клинике девушку, очень похожую на него. Терку предстоит непростое испытание - к Карле приезжает ее брат, с который Терк не в ладах. Келсо и Перри опять конфликтуют. Кокс сказал всем врачам присматривать за одной пациенткой и Джей Ди соглашается. Однако Келсо приказал всем, чтобы они уделяли внимание всем своим пациентам. И д-ру Дориону снова предстоит сделать нелегкий выбор…

