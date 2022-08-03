Wink
Клиника
3-й сезон
3-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 3
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор Кокс и его бывшая жена Джордан ищут для своего сына подходящего педиатора и его выбор останавливается на докторе Норисе, который в свою очередь не охотно идeт на общение с ними. Уборщик как всегда строит козни Джей Ди, но на этот раз он сам становится жертвой собственных усилий. Тeрку, Элиот и доктору Дориану доверили ординаторов, однако найти с ними общий язык не так просто, как кажется на первый взгляд.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

