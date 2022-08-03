Wink
Сериалы
Клиника
3-й сезон
21-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 21
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди завоевал сердце Эллиот, но как только она оказалась доступна, он понял, что она ему не нужна. У Терка в отношениях с братом Карлы наступает новый виток - еще больше ненависти друг к другу. После того как Джордан и доктор Кокс довели до слез своего ребенка, Джордан стала игнорировать попытки доктора Кокса вывести ее из себя. Но долго ли она продержится?

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

