Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 21 смотреть онлайн

Джей Ди завоевал сердце Эллиот, но как только она оказалась доступна, он понял, что она ему не нужна. У Терка в отношениях с братом Карлы наступает новый виток - еще больше ненависти друг к другу. После того как Джордан и доктор Кокс довели до слез своего ребенка, Джордан стала игнорировать попытки доктора Кокса вывести ее из себя. Но долго ли она продержится?

