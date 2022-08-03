Джей Ди и Дэнни вновь расстаются. Шон и Эллиот планируют съехаться. Карла паникует из-за приближающейся свадьбы. Кокс спорит с Келсо о том, что ни один пациент не придeт на организованную Клиникой платную диагностику. Однако появляется первый желающий - ипохондрик мистер Кормэн. Джей Ди наконец признаeтся Эллиот в своих чувствах.

