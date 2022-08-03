Wink
Сериалы
Клиника
3-й сезон
20-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 20 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 20
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джей Ди и Дэнни вновь расстаются. Шон и Эллиот планируют съехаться. Карла паникует из-за приближающейся свадьбы. Кокс спорит с Келсо о том, что ни один пациент не придeт на организованную Клиникой платную диагностику. Однако появляется первый желающий - ипохондрик мистер Кормэн. Джей Ди наконец признаeтся Эллиот в своих чувствах.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»