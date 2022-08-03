Элиот налаживает отношения со своим бой-френдом, но доктор Кокс саркастически убеждает еe в том, что ничто не должно вредить профессиональной деятельности врача. Карла пытается найти владельца баночки с анализами, однако кроме неe в клинике это ни кому не интересно. Джей Ди приглашает Тeрка на дружеское свидание, после которого их обоих одолевают душевные переживания.

