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Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 2
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Элиот налаживает отношения со своим бой-френдом, но доктор Кокс саркастически убеждает еe в том, что ничто не должно вредить профессиональной деятельности врача. Карла пытается найти владельца баночки с анализами, однако кроме неe в клинике это ни кому не интересно. Джей Ди приглашает Тeрка на дружеское свидание, после которого их обоих одолевают душевные переживания.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»