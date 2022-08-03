Доктор Кейси и Джей Ди узнают о туалете, сделанном Уборщиком на крыше Клиники. Келсо закрывает одно крыло клиники для того, чтобы сэкономить деньги. Кокс организует палату в кабинете Келсо и вынуждает того вновь открыть крыло. Тeрк просит Джей Ди быть его шафером на свадьбе. Эллиот утрачивает уверенность в себе и обращается за помощью к Кейси.

