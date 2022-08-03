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3-й сезон
13-я серия

Клиника (сериал, 2003) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

2003, Scrubs 3. 13
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор Кейси и Джей Ди узнают о туалете, сделанном Уборщиком на крыше Клиники. Келсо закрывает одно крыло клиники для того, чтобы сэкономить деньги. Кокс организует палату в кабинете Келсо и вынуждает того вновь открыть крыло. Тeрк просит Джей Ди быть его шафером на свадьбе. Эллиот утрачивает уверенность в себе и обращается за помощью к Кейси.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Клиника»